وصفها اليمنيين بالإهانة البالغة .. غضب يمني بشأن ما تعرض له الرئيس العليمي في القمة العربية بالجزائر.. تفاصيل ما حدث ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تباينت ردود الفعل الغاضبة في الأوساط اليمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعامل الجزائر مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المشارك في القمة العربية بالجزائر.

واعتبر ناشطون يمنيون، وضع الرئيس العليمي في الصف الثاني خلال أخذ الصور التذكارية للزعماء والقادة المشاركين في القمة العربية بالجزائر، بأنها"إهانات بالغة" لليمن ولرئيس المجلس الرئاسي.

واعتبر ناشطون التهميش للعليمي متعمد من قبل دولة الجزائر، فيما تساءل البعض عن السبب الحقيقي لمعاملتهم رئيس المجلس الرئاسي اليمني بهذه الطريقة.

والإثنين، وصل الرئيس العليمي، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال الدورة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمؤتمر القمة العربية، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار هواري بومدين، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

والثلاثاء، شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس العليمي كلمة اليمن الى القمة اليوم الاربعاء يتحدث فيها حول مستجدات الوضع الداخلي، والجهد العربي المطلوب لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.