تفاصيل خطيرة تكشف عنها جماعة الحوثي بشأن هذا الأمر وتحتكم لهذه الجهة

الرياض - محمد الاطلسي -

�شفت وزارة النقل التابع للحوثيين، أن السفينة التجارية التي غرقت قبل ساحل جيزان، ظلت تحترق 9 أيام دون أي تجاوب من السلطات السعودية، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل والبدء بتحقيق شفاف للوصول إلى أسباب حادث غرق السفينة. وأكد وزير النقل، عبد الوهاب الدرة، أن السلطات السعودية لم تتجاوب مع نداءات السفينة وهي تغرق، بل قابلتهم البحرية السعودية بحالة من الشماتة، مشيرا إلى أن طاقم السفينة أبلغ السلطات السعودية أنهم سيتكلفون بتكاليف إطفاء الحريق، لكنهم لم يستجيبوا. ولفت الدرة إلى أن الشركة الملاحية قالت إن الحادث بدأ بحريق في المحركات، ثم انتقل إلى قمرة القيادة، مضيفا أن “التعويض سيتم عبر الشركة الملاحية وشركات التأمين، ونأمل أن يتم حل الإشكالات العالقة”. وطالب الوزير درة الأمم المتحدة بالتدخل والبدء بتحقيق شفاف للوصول إلى أسباب هذا الحادث والتصرف اللاإنساني من السلطات السعودية