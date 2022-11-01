اليمن : خلافات عاصفة داخل اروقة المجلس الرئاسي عقب اكتشاف هذا الأمر الصادم بمعين عبدالملك

الرياض - محمد الاطلسي -

�قالت مصادر إن احد اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أثار في اجتماعات المجلس قضية فساد كبيرة تمارس في مكتب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. ‎وأوضحت المصادر، تم ابلاغ مجلس القيادة الرئاسي أن المعلومات لديه تقول إن عملية فساد كبيرة يستولي فيها مكتب رئيس الوزراء على خمسة وأربعين مليون دولار شهرياً. وتمت دعوة مجلس القيادة الرئاسي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الفساد المشار إليها، إلا أن ذلك لم يتم، وجرى إبلاغ الدكتور معين عبدالملك بالأمر، الذي نفى ذلك ورد بالقول: “هذه قضايا بسيطة.. ‎وكانت تقارير إعلامية، قد تحدثت، في أوقات سابقة، عن ممارسات فساد في مكتب رئيس الوزراء، غير أنها لم تكن تصل إلى طرحها في المستويات العليا للدولة. ‎وكان أبرز ما تعهد به مجلس القيادة الرئاسي، فور تشكله، إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة للحد من ممارسة الفساد وإهدار المال العام. ‎ويشترط العديد من المانحين والداعمين لليمن، لتقديم المساعدات، إجراء إصلاحات تعزز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة، وتحد من ممارسة الفساد فيها، وينتظر من الحكومة هي من تقود هذه الإصلاحات. وتلاحق قضايا الفساد معين عبدالملك والتي تقدر بمئات الملايين الا ان الرئاسة تغض الطرف عن فساده بينما المواطنين يموتون جوعا.