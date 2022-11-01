بينها إنهاء الحرب..جماعة الحوثي تكشف تفاصيل 3 ملفات يتم التفاوض حولها مع السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت جماعة الحوثي عن 3 ملفات يتم التفاوض عليها مع المملكة العربية السعودية ببنها انها الحرب.

وقال القيادي الحوثي وعضو وفد المليشيات المفاوض عبدالملك العجري، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، إن "التفاوض مع السعودية ينحصر في وقف الحرب ورفع ما أسماه الحصار وإعادة الإعمار".

وأضاف: بينما ترتبط المرحلة السياسية التالية بالأطراف اليمنية في إطار حل سياسي.

وتأتي تصريحات العجري بعد تهديدات وجهها وزير الدفاع بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، محمد ناصر العاطفي، لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية، بانهما "أمام خيارين لا ثالث لهما، إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات”؛ حد زعمه.