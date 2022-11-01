صدق أو لا تصدق .. لصوص ينبشون قبرا في اليمن لهذا السبب الصادم !

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم لصوص على سرقة فقرات مصنوعة من الذهب، من جثة متوفى منذ أشهر، بعد إخراجها من القبر، في محافظة إب التي تخضع لإدارة جماعة الحوثيين.

وقام اللصوص، بنبش ضريح الميت وسحب الرقائق الذهبية المثبتة بالظهر وكذلك قلع أضراس ذهبية موجودة في فكّه، وفق مصادر محلية في منطقة "العقابة" بمديرية العدين.

وتقول المصادر أن المتوفي ويدعى بجاش محمد صالح توفي قبل نحو 7 أشهر إثر إصابته بجلطة دماغية وهو كهربائي يقطن محافظة المهرة.

وبعد الدفن، انتشرت أخبار محلية بأن الراحل يملك فقرات ذهبية في عموده الفقري كان وضعها بعدما تعرّض لحادث انزلاق قبل فترة، حيث تمت معالجته على نفقة شركة عملاقة يعمل بها.

وأوضحت المصادر أن عملية ترميم العظم تمت بعد أن استبدلت له فقرتان تم تركيبها في الغضاريف بالذهب.

وأمس الاثنين تفاجأ أهالي القرية بعد مرور 7 أشهر على الوفاة، بنبش لصوص القبر وسرقة الجثة.

وكان أقارب المتوفي قد عمدوا على حراسة قبره أياماً بعد الوفاة، عقب استمرار تداول شائعات الذهب، وسط استياء عم المنطقة لعدم احترام الميت ونبش قبره، بينما أعاد ناشطون التذكير بأوضاع المعيشة المتردية التي تسببت بها الحرب.