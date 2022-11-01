اتفرج بالصور اغلى جنبية في اليمن .. لن تصدق سعرها الخيالي ومن يكون مالكها

الرياض - محمد الاطلسي - ححنشر خبراء النحاس والجنابي اليمنية على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل تكشف اغلى جنبية يمنية.

اغلى جنبية في اليمن

ويعتبر الخنجر اليمني أو ما يطلق عليها محليًا ”الجنبية/سيدة الجنابي“، التي يرتديها الزعيم القبلي البارز ناجي الشائف شيخ قبيلة ”بكيل“، اتفرج حيّ لا يزال حاضرًا يروي جزءًا من التاريخي اليمني.

وقالت مصادر مطلعة ان الشائف يرتدي اليوم ”سيدة الجنابي“ ذاتها التي كان يرتديها الإمام يحيى حميد الدين، الذي حكم اليمن قبل اندلاع ثورة سبتمبر 1962، التي أطاحت بحكمه.

وتقول الروايات الشعبية، إن ”سيدة الجنابي“ ذاتها كانت ملكًا للشيخ عبدالله بن أحمد الضلعي، شيخ مشايخ قبيلة ”عيال سريح وجبال عيال يزيد“ في اليمن.

والذي كان يُعرف بـ“عبدالله باشا“، وتوفي بعد نفيه من قبل الأتراك الذين حكموا اليمن إلى عكا في فلسطين بعام 1892.

وتشير الروايات إلى أن ”عبدالله باشا“ لم يرزق إلا بابنة وحيدة، حيثُ كانت زاهدة ومنقطعة للعبادة ولم تتزوج، أما ”سيدة الجنابي“ فأهديت من قبل الشيخ راجح بن سعد صالح الميموني، الذي كان أحد الأوصياء على تركة ”عبدالله باشا“ إلى عهد الإمام يحيى.

لكن الإمام يحيى أهداها بدوره إلى أحمد ولي العهد، إذ أصدر الإمام مكتوبًا لابنه سيف الإسلام ”أحمد“، قال فيه ”صدّرت إليكم سيدة الجنابي“.

وبعد ثورة عام 1962، اشترى ”سيدة الجنابي“ اغلى جنبية يمنية، حسين الوتاري المعروف بـ“ التاجر اليمن“، في مزاد علني بيع فيه مقتنيات الإمام ”أحمد“، ثم اشتراها الشيخ ناجي الشايف من الوتاري بمليون دولار، ما تزال لديه حتى اليوم.

الخنجر اليمني وفي اليمن، قد يعاب الشخص إذا لم يكن يحمل في خصره خنجرًا، ليس بسبب الخوف، بل لأن عادات بعض مناطق اليمن خاصة في الأرياف تقضي ذلك، والتي تصل أحيانًا إلى اتهام من الذي يلبس ”البنطلون“، بالشخص غير المهتم بعادات بلده.

اغلى جنبية يمنية ”عنوانًا للرجولة“

هذا ما قاله الصحفي يحيى محمد، عندما جاء الحديث عن الجنبية، مضيفًا أنها ”هي جزء من عادات وتقاليد اليمن، وتلبس في السلم والحرب، ولحظات المأتم والأعراس، ويعتبرها اليمنيون جزءًا من أجسادهم، لا يفارقونها سوى أثناء النوم“.

والجنابي اليمنية متعددة الأنواع يقف على رأسها، الجنبية ”الصيفاني“ والتي تعد الأشهر والأغلى ثمنًا، وهي المصنوعة من قرن وحيد القرن ويزداد سعرها كلما تقدم بها الزمن.

ولأهميتها عند اليمنيين فقد يبالغ في تقدير ثمنها بحيث وصل سعر أغلى جنبية في اليمن إلى مليون دولار، وكان يلبسها رئيس مجلس النواب الأسبق وأحد أكبر مشايخ اليمن، الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر.

تأتي في المرتبة الثاني، ”الجنبية“ المصنوعة من ناب الفيل، تليها المصنوعة من الوعل، ثم قرون البقر وهي الأقل ثمنًا والأكثر استخدامًا.

وقد تكون الجنبية ويلًا على صاحبها فقد يقتل أو على أقل تقدير يتعرض لهجوم عنيف، من قبل اللصوص لسلبه ما يلبس، ودائمًا ما يكون أصحاب ”الجنابي الثمينة“ حذرين.

وتأتي ”الجنبية“، وهي مكونة من قطعتين ملتحمات ببعض، أولها ”الرأس“ هو الأغلى في الجنبية، و“السله“ وهي قطعة من الحديد المصقول، ليكون شكل الخنجر، الذي تتجه مقدمته نحو جهة اليسار. في حين أن الجزء الذي يفصل بين الرأس والسله، قطعة تسمى بـ“المبسم“، ولكل جزئية من الخنجر اليمني محال متخصصة ومهارات مختلفة من الأيادي الصانعة.

”الجنبية“ الصينية وفي السنوات الماضية، استطاعت الأيادي الصينية تصنيع ”جنبية“ يمنية فاخرة، وبأسعار رمزية تطابق في تصميمها ”الصيفاني“، والناظر إلى الجنبية الصينية لا يكاد يفرق بينها وبين الجنبية اليمنية القديمة.

بعد تنامي حظر استيراد عدد من السلع جاءت قرون ”وحيد القرن“ ضمن السلع التي يمنع استيرادها، بسبب خطر الانقراض، الذي يهدد تلك الحيوانات.وبحسب الباحث في شؤون البيئة اليمنية منصر المقطري، فإنه ”عندما كان يتم اصطياد وحيد القرن الآسيوي بصورة غير قانونية، لاستخدام قرونه في إنتاج الأدوية في دول شرق آسيا، كانت قرون وحيد القرن الأفريقي مطلوبة بشدة في إنتاج الأدوية.