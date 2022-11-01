اليمن : استعداد حوثي خبيث للقيام بهذا الأمر الصادم في أربع محافظات

الرياض - محمد الاطلسي - أجرت المليشيا الحوثية تدريبات مكثفة لعدد من عناصرهم أغلبهم من الطبقة السلالية لاكسابهم خبرات فنية وتقنية لنهب أكثر من 30% من أراضي وعقارات المواطنين في أربع محافظات يمنية .

ووفقاً لما نقله موقع المشهد اليمني عن مصادر إعلامية يوم الإثنين، فان الحوثيين اجروا تدريبات فنية وتقنية على النظام الالكتروني للتأجير ونماذج العقد الموحد بهيئة الأوقاف والتي تحاول من خلالها المليشيا الحوثية نهب أكثر من 30 % من أراضي وعقارات المواطنين في أربع محافظات يمنية كخطوة أولى .

وأضافت المصادر أن الدورة التدريبية على النظام الالكتروني للتأجير ونماذج العقد الموحد التي ينفذها قطاع الأعيان الوقفية بالهيئة العامة للأوقاف، لعدد ٤٠٠ متدرب والتي من خلالها سيتمكن المتدربون من حصر أكثر من 30 % من أراضي المواطنين وعقارتهم لصالح المليشيا الحوثية تحت إسم أراضي الأوقاف والتي ستشمل الوصايا ، و الطعمة ،و السبيل ،وحمام مكة ،و اطعام الحيونات وغيرها من التسميات الوقفية والتي ستصبح في ملكية عبد المجيد الحوثي والمعين من الحوثيين رئيسا لما تسمى هيئة الأوقاف والتي أنشأتها المليشيا مؤخرا .

وأكدت المصادر أن المدرب الرئيسي للعصابة الحوثية رضوان السدح والذي ينتحل منصب مدير عام التقييم والانتفاع في هيئة الأوقاف والذي يجري تدريباته وهو مرتدي سلاح ناري يقوم بإكساب المتدربين مهارات التعامل مع النظام الإلكتروني ونماذج العقد الموحد والذي يجبر جميع الأهالي الواقفين بدفع مبلغ مالي سنويا سواء انتجت الأرض أو لم تنتج رغم إيقاف أجدادهم للأرض مقابل الربع من الغله بعد الحصاد للأعمال الخيرية التي اوقف من أجلها .

ويعطي المهندس محمد النهاري منتحل منصب مدير عام المساحة والمعلومات الجيومكانية شرحا مفصلا لاستمارة المسح الميداني الورقية وكيف تم تصميمها وتحديد بياناتها ، والتي يتم فيها تحديد هذه الأراضي تمهيدا لنهبها والابقاء على الواقفين الرئيسين كعبيد ينتجون للسلالة والتي تحاول الاستحواذ على جميع أموال اليمنيين مستغلين سيطرتهم على الدولة .