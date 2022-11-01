الرئيس العليمي يتوجه بطلب صادم من التحالف العربي بشان عيدروس الزبيدي

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مسؤول حكومي عن طلب تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقيادة التحالف العربي، بشان عيدروس الزبيدي.

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، إن العليمي طلب من التحالف العربي عدم السماح للزبيدي بالعودة الى عدن.

ومؤخرا شهدت الساحة السياسية تراجعا ملحوظا لدور رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وبروز عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي كشخصية أولى في المشهد السياسي، وذلك بتدبير وضغط من قبل الإمارات، أدى إلى تغييب مقصود لدور العليمي وتقييد حريته في ممارسة نشاطه الرئاسي.

وكان مصدر سياسي قال إن أبوظبي تلعب دورا كبيرا باتجاه "تهميش مقصود لدور الرئيس العليمي في مجلس القيادة الرئاسي وإبراز عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي كرجل أول في المشهد السياسي اليمني، وتعرض العليمي إزاء ذلك لانتقادات واسعة في الوسط السياسي والعسكري إزاء قراراته ومواقفه المتماهية مع الانتقالي.