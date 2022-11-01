فاجعة .. هذا ما فعلته طفلة تبلغ من العُمر عامين بافعى حاولت قتلها

الرياض - محمد الاطلسي - في حادث غريب، لدغ ثعبان سام طفلة تركية، ما أدى إلى مقتل الأخير.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الطفلة تبلغ من العُمر عامين، وهجمت على الثعبان انتقامًا لتعرضها للدغ منه.

وكانت الطفلة تلهو في الحديقة الخلفية لمنزل أسرتها الواقع في محافظة بينكل التركية، وعلى نحو مفاجئ، صرخت فور تعرضها للدغ في أحد شفتيها من جانب الثعبان.

وعلى نحو سريع، توجه الجيران إلى مصدر الصراخ، لكن ما رأوه كان غير متوقع، إذ وجدوا الثعبان، الذي يبلغ طوله 50 سم، مثبتاً في فم الصغيرة، التي بدورها انتقمت منه وعضته حتى قتلته.

وسارع الجيران فور وصولهم إلى الحديقة بإجراء الإسعافات الأولية للصغيرة، قبل أن ينقلوها إلى المستشفى، التي خضعت فيها للملاحظة على مدار 24 ساعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن صحة الصغيرة تحسنت، فيما نوه والدها، محمد إركان، بأن "الله قد حفظ ابنته".