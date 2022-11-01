"قضية دقيقة وخطيرة" .. خالد الرويشان يوجه رسالة تحذيرية عاجلة للملس ..هذا ما جاء فيها!!..

الرياض - محمد الاطلسي - وجه وزير الثقافة السابق خالد الرويشان رسالة الى محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس

وقال الرويشان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

بعد جزيرة سقطرى الإمارات تسيطر على جزيرة ميون اليمنية الإستراتيجية في باب المندب بحجة بناء مدينة سكنية!

محافظ عدن يوقّع مع شيخ جزيرة ميون صالح الخرور على تسليم الجزيرة للإمارات! أريد أن أقول لمحافظ عدن الذي أحترمه وأعرف طيبته!:

انتبه! ..هذه قضية دقيقة وخطيرة جداً في أهم ممر مائي في العالم!

واضاف الرويشان بالقول: هذه قضية سيادية تخص رئاسة الدولة وفي ظروف اليمن الممزق اليوم تحتاج موافقة البرلمان!

هذه قضية أمن قومي يمني وعربي .. ومصري على وجه الخصوص لأن باب المندب هو بوابة قناة السويس!

جزيرة ميون لا يملكها الشيخ الخرور! أو أي شيخ إماراتي! .. يملكها الشعب اليمني فقط.

واختتم بالقول:

بعد جوهرة الدنيا سقطرى .. جوهرة يمنية أخرى بين فَكَّي الإمارات .. وإسرائيل!