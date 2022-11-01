مفاجأة..قيادي بارز يكشف ما سيحدث فور اغلاق قناة المسيرة والساحات في هذا الموعد

الرياض - محمد الاطلسي -

علق المحامي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقيادي المؤتمري محمد المسوري على المذكرة التي بعثها وزير الإعلام معمر الارياني، لنظيره وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة زياد المكاري، بشأن اغلاق قناتي المسيرة والساحات.

وكتب المسوري في تغريدة له " وزير الإعلام خاطب وزير الإعلام اللبناني، بشأن إغلاق قناتي المسيرة والساحات".

وأضاف " هذه خطوة ممتازة جداً تنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية، ونتمنى من بقية الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، وعلينا مساندتهم في كشف كل مكونات الحوثي".

وأصدر مجلس الدفاع الوطني، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.