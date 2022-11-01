رغم ارتدائهن الحجاب.. اتفرج: مسؤول في طالبان يجلد فتيات بالسوط ويمنعهن من دخول الجامعة لسبب صادم!

الرياض - محمد الاطلسي -

�ظهرت لقطات مروعة طالبات أفغانيات يتعرضن للجلد من قبل مسؤول في طالبان بعد منعهن من دخول الحرم الجامعي لأنهن لم يكن يرتدين البرقع. وقالت الطالبات في جامعة بدخشان في شمال شرق أفغانستان إنهن تعرضن للضرب على أيدي مسؤولي طالبان من وزارة الفضيلة بسبب لارتدائهن الحجاب بدلاً من البرقع، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ورصد مقطع فيديو، أحد حراس حكومة طالبان يطارد الطالبات بسوط ويضربهن لتفريقهن، ويأتي ذلك في الوقت الذي تُظهر فيه عشرات النساء الواقفات خارج بوابات الجامعة يحملن كتبًا ومستلزمات مدرسية أخرى