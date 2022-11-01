تغير جديد ومتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - حافظت أسعار العملات الأجنبية على استقرارها امام الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، في أسواق الصرافة، بمحافظات عدن وحضرموت، وصنعاء:

وجاءت أسعار الصرف على النحو الآتي:-

أسعار صرف الريال في عدن:

الدولار الأمريكي شراء = 1145 ريال بيع = 1155ريال

الريال السعودي: شراء= 304ريال بيع = 306 ريال

الدرهم الإماراتي شراء = 305ريال بيع = 307ريال

أسعار صرف الريال في حضرموت:

الدولار الأمريكي شراء = 1145ريال بيع = 1155ريال

الريال السعودي شراء = 304ريال بيع = 306ريال

الدرهم الإماراتي شراء = 305ريال بيع = 307ريال

أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء :

الدولار الامريكي :

شراء = 559 ريال بيع = 561 ريال

الريال السعودي

شراء = 147 ريال بيع = 148 ريال

الدرهم الاماراتي

شراء = 147 ريال بيع = 148 ريال