تغير جديد ومتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - حافظت أسعار العملات الأجنبية على استقرارها امام الريال اليمني صباح اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، في أسواق الصرافة، بمحافظات عدن وحضرموت، وصنعاء:
وجاءت أسعار الصرف على النحو الآتي:-
أسعار صرف الريال في عدن:
الدولار الأمريكي شراء = 1145 ريال بيع = 1155ريال
الريال السعودي: شراء= 304ريال بيع = 306 ريال
الدرهم الإماراتي شراء = 305ريال بيع = 307ريال
أسعار صرف الريال في حضرموت:
الدولار الأمريكي شراء = 1145ريال بيع = 1155ريال
الريال السعودي شراء = 304ريال بيع = 306ريال
الدرهم الإماراتي شراء = 305ريال بيع = 307ريال
أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء :
الدولار الامريكي :
شراء = 559 ريال بيع = 561 ريال
الريال السعودي
شراء = 147 ريال بيع = 148 ريال
الدرهم الاماراتي
شراء = 147 ريال بيع = 148 ريال