لاول مرة .. كشف كواليس مفاجأة لما يفعله العميد طارق في هذه المحافظة اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - قال السياسي سامي الحروبي:في الأشهر الماضية ذهب الآلآف من أبناء محافظة أبين المخا وتم تسجيلهم تبع قوات حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح عضو المجلس الرئاسي،وآخر دفعة منهم كانت قبل أيام بينما لازال الإنتقالي ينتهج سياسة الإقصاء والتهميش لمحافظة ابين وأبناءها،على كافة الأصعدة.

واضاف:طارق رجل سياسي وعسكري عرف من أين تؤكل الكتف،وهو يسير على نفس سياسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح،ويعرف مدى أهمية أبين وموقعها الإستراتيجي .

واختتم:حضرت حكمة طارق في إستقطاب قطاع كبير من أبناء أبين حينما تم تهميشهم من قِبل الإنتقالي!!!التاريخ يُعيد نفسه شكراً طارق صالح لقد عرفت قيمة أبين أفضل من الأخوة الجنوبيين الذين يتسابقون على نهب مواردها وتهجير وتهميش أبناءها.