تطورات خطيرة .. الكشف عن مصير البركاني بعد تصريحاته الأخيرة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن تطورات خطيرة بشأن البرلمان اليمني بعد التصريحات الأخيرة لرئيسه الشيخ سلطان البركاني حول بيان مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت المصادر أن هناك توجها خليجيا لإسناد مهام مجلس النواب الحالي إلى هيئة التشاور والمصالحة اليمنية برئاسة محمد الغيثي.

ولفتت المصادر إلى أن المنشور الاخير لسلطان البركاني رئيس المجلس يُفهم يأتي في سياق رد الفعل الاستباقي.

وكان ناشطون سعوديون قد هاجموا سلطان البركان على خلفية التصريحات المذكورة،.

يشار إلى أن البركان انتقد بيانا لمجلس التعاون الخليجي دعا فيه إلى حل سياسي في اليمن تتفق عليه كل الأطراف اليمنية بمن فيها الحوثيون.

وطالب البركان دول الخليج بعدم تسول السلام من جماعة لا تؤمن به.