مفاجأة غير متوقعة ..بن حبتور يعلن عن أول خطوة شجاعة و مغايرة لتوجه جماعة الحوثي .. تفاصيل غير مسبقة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، اليوم السبت، عن أول خطوة شجاعة ومغايرة لتوجه الجماعة بعد تفشي أمراض الحصبة والجدري وشلل الأطفال في عدة محافظات، إثر وقف الحوثيين لحملات التحصين منذ سنوات.

وطلب بن حبتور خلال لقائه بدبلوماسية من حلف اللقاحات العالمي (جافي) دعما صحيا في مجال التحصين المبكر ضد الأمراض، في خطوة شجاعة ومغايرة لتوجه المليشيا الحوثية التي تعتبر اللقاحات مؤامرة خارجية، وتنشر معلومات مغلوطة تحث المواطنين بعدم الاستجابة لها في بعض المناطق.

وفي وقت سابق، قالت منظمت اليونيسيف إن وزارة الصحة في صنعاء منعت استخدام لقاحات "الروتا".