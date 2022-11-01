هذا ما اعلنه مجلس التعاون الخليجي عقب تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بخصوص استضافة قطر لكأس العالم

الرياض - محمد الاطلسي - استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الحجرف في بيان صحفي " إن قطر ماضية في تحقيق الانجازات واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق"..

مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به قطر في بناء التواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

وأكد الحجرف، موقف دول مجلس التعاون الداعم لقطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتبارها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.