يتم تصديرها من جبل علي بالإمارات.. الكشف عن سجائر خطيرة تحتوي على مادة مميتة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة معلومات خطيرة عن سجائر تحتوي على مادة مميتة انتشرت بشكل واسع في مناطق سيطرة مليشيات الانتقالي المدعوم من الامارات خلال الفترة الأخيرة.

وقال الصحفي الجنوبي البارز انيس منصور أن هناك "اصناف من السجائر كلها تحتوي مادة الشبو المخدرة والقاتلة للشباب يتم تصديرها من ميناء جبل علي في الامارات".

وأضاف منصور في تعليق له على مقطع مصور يستعرض عملية تفتيت واستخراج مادة الشبوة من داخل علب السجائر التي قال انه يتم "إدخالها الى اليمن عن طرق التهريب الى محافظتي تعز وعدن وانتشارها بشكل واسع في بقية المحافظات".

ولفت منصور إلى هذه العملية تتم "بتواطؤ كبير من جهات محلية وامنية"

ويعتبر "مخدر الشبو" واحد من أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت مؤخرًا بين فئة الشباب، لأن تأثيره لا يتوقف عند حد الإدمان فقط، بل قد يصل إلى الوفاة بمجرد تناوله لأول مرة، ويطلق عليه عدة أسماء، مثل الكريستال ميث أو الآيس.

والشبو هو أحد أشكال مادة الميث امفيتامين، والتي تتواجد على شكل بلورات صغيرة تتميز باللون الأبيض ويُصنع الشبو من مادة الميث امفيتامين، وبمجرد تناول مخدر الشبو أو الكريستال ميث لأول مرة يشعر المتعاطي بالمتعة والإثارة الشديدة، ولكنه يبدأ في تدمير حياة الشخص من اللحظة الأولى لدخوله الجسم، لأنه يختلف عن غيره من أنواع المخدرات الأخرى بأنه سريع الإدمان، أي من الممكن أن تكون المرة الأولى لتناوله هي بداية