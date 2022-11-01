لأول مرة انخفاض كبير يفوق كل التوقعات للمشتقات النفطية في صنعاء فاجئ الجميع ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - سجلت المشتقات النفطية في اليمن أسعار جديدة، وجاءت أسعار البنزين والديزل متفاوتة بين المحافظات اليمنية المختلفة.
تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب .
أسعار المشتقات النفطية في صنعاء :
البنزين = 10500 ريال يمني
الديزل = 12500 ريال يمني
أسعار المشتقات النفطية في عدن
البنزين = 19500 ريال يمني
الديزل = 25500 ريال يمني – الديزل تجاري = 23000 ريال يمني
أسعار المشتقات النفطية في تعز
لبنزين = 24000 ريال يمني
الديزل = 24000 ريال يمني
أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا
البنزين = 19000 ريال يمني
الديزل = 24000 ريال يمني
سيئون
البنزين= 21,000 ريال يمني
الديزل = 28400 ريال يمني
أسعار المشتقات النفطية في مأرب
البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني – بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني
الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني