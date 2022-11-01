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لأول مرة انخفاض كبير يفوق كل التوقعات للمشتقات النفطية في صنعاء فاجئ الجميع ..تفاصيل سارة

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الرياض - محمد الاطلسي - سجلت المشتقات النفطية في اليمن أسعار جديدة، وجاءت أسعار البنزين والديزل  متفاوتة بين المحافظات اليمنية المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب .

 

أسعار المشتقات النفطية في صنعاء :

 

البنزين = 10500 ريال يمني

 

الديزل = 12500 ريال يمني

 

أسعار المشتقات النفطية في عدن

 

البنزين = 19500 ريال يمني

 

الديزل = 25500 ريال يمني – الديزل تجاري = 23000 ريال يمني

 

أسعار المشتقات النفطية في تعز

لبنزين = 24000 ريال يمني

 

الديزل = 24000 ريال يمني

 

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا

 

البنزين = 19000 ريال يمني

 

الديزل = 24000 ريال يمني

 

سيئون

 

البنزين= 21,000 ريال يمني

 

الديزل = 28400 ريال يمني

 

أسعار المشتقات النفطية في مأرب

 

البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني – بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني

 

الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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