لاول مرة .. قيادي حوثي بارز يكشف تفاصيل المفاوضات الجارية بين التحالف وجماعة الحوثيين..تفاصيل فاجئت الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - كشف عبدالملك العجري وهو قيادي في جماعة انصار الله الحوثية عن تفاصيل المفاوضات الجارية بين التحالف وجماعة الحوثيين.

وقال العجري ان هذه المفاوضات لن تكون بديلا عن مفاوضات يجب ان تٌجرى مع الاطراف اليمنية الاخرى .

العجري قال ان هذه المفاوضات تتضمن شرطاً اساسيا وهو وحدة وسلامة الاراضي اليمنية .

واضاف بالقول على تويتر :" المفاوضات مع السعودية لا تعني استبعاد الاطراف اليمنية الأخرى من الحل السياسي،الحديث مع السعودية ينحصر في وقف الحرب،رفع الحصار،إعادة الأعمار،وفي المرحلة السياسية ستكون هذه الاطراف جزء من الحل السياسي لكن على أساس الثوابت الوطنية،وحدة وسيادة اليمن،وإنهاء هذه الاطراف تبعيتها للخارج

كان وفد سعودي قد زار العاصمة صنعاء قبل اكثر من اسبوع .

ويشهد ملف الحرب في اليمن تحركات كثيرة بهدف التوصل الى حل سياسي ينهي الازمة .