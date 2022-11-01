لن تصدق من هو اللاعب اليمني الذي تألق في الدوري الإماراتي لكرة القدم؟

الرياض - محمد الاطلسي - لفت النجم ياسر الصوفي ، اللاعب اليمني المحترف في صفوف نادي ليو الإماراتي الأنظار بتقديمه مستويات فنية مذهلة ،

وقدم الصوفي مستوى متميز للموسم الثاني مع ناديه الإماراتي في دوري الدرجة الثانية عقب قدومه من نادي تيسكينفالي الجورجي.

واستطاع النجم الصوفي جلب انتباه الجميع بتألقه الحالي ، وكان الرهان هذا الموسم كي يكون أبرز اللاعبين هذا الموسم ضمن نخبة من المحترفين البرازيليين والعرب والأفارقة و اللاعبين المحليين في نادي ليوا الإماراتي وها هو يتألق ويبدع .

ويعد الصوفي ثالث لاعب يمني يحترف بالدوري الإماراتي لكرة القدم بعد الصاصي والمطري والرهان عليه هذا الموسم من إدارة النادي باختياره لحمل القميص رقم (10) وأحد قادة الفريق .

ويمتاز اللاعب ياسر بالمهارة الذاتية بالتوغل إلى عمق دفاعات الخصم باستغلال سرعته في التحرك وسلاسته بالتقدم بسرعة و اختراقته تعتمد على سلاسته في التعامل مع الكرة وسيطرته عليها تعطيه أفضلية في الحفاظ على الكرة عند الجري بسرعة دون فقدانها ..

وظهر الكابتن ياسر الصوفي حتى خلال الأوقات الصعبة التي عاشها النادي الموسم الماضي ، حيث أسهم مع بقية زملائه في ضمان بقاء الفريق ضمن فرق الدرجة الثانية ، بعد أن كان مهدداً بالهبوط.

هذا ويسعى نادي ليوا الإماراتي لاستعادة بريقه وصعود منصات التتويج والصعود إلى الدرجة الأولى