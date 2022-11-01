بخطة جهنمية .. الحوثي يستدرج الشيخ الحباري للايجار به في صنعاء .. تفاصيل فاجئت الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت جماعة الحوثي من الإيقاع بالشيخ القبلي الموالي لها فارس الحباري، على خلفية معارك أرحب الأخيرة بينه وبين نبيه أبو نشطان.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحوثيين استدعوا الحباري وأبو نشطان إلى صنعاء، بذريعة الصلح، ومقابل زعيم الجماعة، عبر دائرة الاتصال التلفوني.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين أبلغوا الحباري بأنهم سيناقشون معه خطة الصلح بينه وبين أبونشطان.

وأكدت أن أبو نشطان كان يعلم سلفا بخطة الحوثيين للإيقاع بالشيخ فارس الحباري الذي تم استدعاؤه إلى جامع الصالح وسط صنعاء.

ولفتت المصادر إلى أنه وبعد استدراج الشيخ فارس الحباري وابو نشطان تم اعتقالهما.

ولاحقا تحدثت أنباء عن إطلاق سراح الأخير والإبقاء على الحباري وسط تهديدات من حراسة الحباري باستخدام القوة لإطلاق سراح الحباري.

وكانت المواجهات بين الطرفين قد توقفت بناء على توجيه من علي ابن الحسين، نجل شقيق عبدالملك الحوثي.