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مفاجأة .. مفكر كويتي يدعو دول الخليج لتجنيس اليمنيين لحل مشكلة الندرة السكانية

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الرياض - محمد الاطلسي - دعا المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، إلى تجنيس اليمنيين في دول الخليج لحل مشكلة الندرة السكانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحذر النفيسي ، من مغبة الندرة السكانية التى قد إلى الاحتلال العسكري العشوائي والمدمر للبلدان والمناطق الخليجية ، ويمكن أن يكون الاحتلال حسب قوله-من اسرائيل أو أمريكا أو إيران أو الهند أو قد يكون من الصين.

 

وأضاف النفيسي في لقاء عبر قناة “شاشة” الكويتية، إن مخاوف الندرة السكانية تستدعي أن نقول: “تعالوا يا وافدين وخذوا جنسية.”

 

وأشار النفيسي، إلى أن اليمن مستودع بشري فيه كثافة بشرية وهو قريب من دول الخليج ويتقن أبناؤه لغة البلدان الخليجية.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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