رئيس وزراء هذة الدولة يسحق صحفية تحت عجلات سيارته..من يكون !

الرياض - محمد الاطلسي - قال مسؤولون حزبيون وصحفيون إن صحفية سحقت حتى الموت على يد قائد سيارة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في حادث بشرق باكستان اليوم الأحد، بينما كان يقود قافلة مع أنصاره باتجاه العاصمة.

ودفع الحادث خان إلى وقف 'المسيرة الطويلة' التي يقودها باتجاه إسلام أباد للضغط على الحكومة الفيدرالية للدعوة إلى انتخابات مبكرة، وانطلق موكبه من مدينة لاهور الشرقية وكان من المتوقع أن يصل إسلام أباد.

وقال خان على تويتر “مصدوم وحزن عميق للحادث المروع الذي أدى إلى مقتل مراسلة القناة الخامسة صدف نعيم خلال شهر مارس اليوم”.

وأضاف خان، إن أنشطة الأحد التي خطط لها حزبه، باكستان تحريك إنصاف (PTI)، قد ألغيت.

وقال الصحفي قذافي بات، الذي شهد الحادث لـ رويترز، إن الضحية (40 عاما) فقدت توازنها وحاولت الصعود على متن شاحنة خان للحصول على تصريح من رئيس الوزراء السابق.

وأضاف أن عجلة الشاحنة دهست رأس الصحفية الضحية وهي تسقط على الطريق.

وأكد زعيم الحركة، مسرات جمشيد شيما، أن سيارة خان دهست الصحفية الضحية، فيما لم يرد مسؤولو الشرطة المحلية على طلب رويترز للتعليق على الحادث.

ووقع الحادث عندما كان موكب خان بالقرب من مدينة جوجرانوالا، على بعد 220 كيلومترا (136 ميلا) من إسلام أباد.

ويخطط لعقد تجمعات سياسية في المدن على طول الطريق إلى إسلام أباد لحشد الدعم.

ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي من خلال تصويت برلماني، عقد خان مسيرات في جميع أنحاء باكستان، ما أثار المعارضة ضد الحكومة التي تكافح من أجل إخراج الاقتصاد من الأزمة التي تركتها إدارة خان فيها.

وقالت الوكالة إن خان كان على استعداد للتفاوض مع حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الائتلافية إذا أعلنت موعدا لإجراء انتخابات مبكرة. وتقول الحكومة إن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر في أكتوبر أو نوفمبر من العام المقبل. يقول خان إنه لا يرغب في الانتظار.