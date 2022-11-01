ياكل الحيوانات ويعيش في الجبال والبراري وهذا.. تفاصيل صادمة عن حياة اشهر مسن في شبوة

الرياض - محمد الاطلسي -

�وفى ظهر امس المسن عوض الحاشرة بمديرية ميفعة اثر حادث مروري ظهر اليوم. وعوض الحاشرة باعوضة، رجل مسن، من أبناء ميفعة بمحافظة شبوة، يعيش وحيدًا في الجبال والبراري منذ ما يقارب 50 عامًا، ويأكل من الحيوانات البرية التي يصطادها ببندقيته القديمة "العيلمان". باعوضة لا يختلط بالبشر إلا نادرًا ولا يتكلم كثيرًا، وإن تكلم فكلماته للضرورة ومعدودة. ويقول سكان في ميفعة إن باعوضة لا يخالط البشر إلا وقت القحط، إذ يسافر من الجبال إلى مدينة عزان ومعه حيوانات برية اصطادها ومنها الضباع والثعالب،؛ بهدف بيعها ليشتري "التبغ والسجائر" بالمال الذي يتحصل عليه من قيمتها. ويؤكدون أن الرجل يرفض أي مساعدة مالية حتى من إخوانه وأشقائه ولا يطلب الناس. ويقول مواطنون في "إحدى المرات باعوضة جلب ثعلبًا إلى السوق ولم يجد له مشترٍ فقام أحد المواطنين بمساومته على أن يشتري منه ذيل الثعلب فقط، لكن عوض لم يتردد لحظه، حيث قام بقطع الذيل وبيعه، والثعلب حي وسط السوق، وأطلق سراحه بدون ذيل".