لهذ : اغلاق اكبر بنك في صنعاء مع عجز كبير في صرف المرتبات للموظفين لهذا السبب المفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - أغلق أكبر بنك بصنعاء فروعه بالعاصمة معلنا عجزه عن دفع مرتبات الموظفين نتيجة لأزمة السيولة والتي سببتها سياسية المليشيا الحوثية .

وقال عددا من الموظفين للمشهد اليمني اليوم السبت ان البنك العربي الذين يعملون فيه أعتذر للموظفين عن صرف مرتباتهم نتيجة لأزمة في السيولة لدى البنك بعد رفض المليشيا الحوثية الإفراج عن أموال البنك المحتجزة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء , الذي تديره وتشرف عليه المليشيا الحوثية .

وأضافت المصادر أن البنك العربي أغلق فروعه في العاصمة صنعاء منها فرع في شارع تعز مع استمرار العمل فقط في المبنى الرئيسي للبنك العربي الكائن في شارع الزبيري -تقاطع شارع القصر أمام نادي ضباط الشرطة .

وأكدت المصادر أن البنك العربي توقف عن السماح للمودعيين بسحب أي مبالغ مالية من أموالهم لدى البنك والتي سببت صدمة للمودعين والموظفين على حد سواء .

وتخوفت المصادر من إقفال البنك أبوابه بصنعاء نتيجة للسياسية الحوثية القائمة على النهب والتي دمرت الإقتصاد الوطني وحاربت المستثمرين .

الجدير ذكره أن البنك العربي والذي يمتلكه رجل الأعمال أردني عبد الحميد شومان يعد من أعرق البنوك العربية وانجحها حيث حقق ارباحا في النصف الأول من العام الحالي تزيد عن 252 مليون دولار بنسبة نمو 38 % ويمتلك فروع في غالبية الدول العربية .