اليمن : الكشف عن مخطط خطير يجري في هذه المحافظة!

الرياض - محمد الاطلسي -

�شف الإعلامي عزام رضيف عن مخطط خطير يجري بالساحل الغربي . و قال رضيف : ما يجري في مديريات ساحل تعز تجهيل متعمد للأجيال وبدلًا من استقطاب الشباب للمدارس والجامعات يتم الزج بهم في المعسكرات وتقديمهم كلقمة صائغة للحوثيين وما تبقى منهم يستشهد بضرب الطيران تحت مبرر "ضربات خاطئة" او تحصدهم الألغام الحوثية. و أضاف : في مديريات الساحل فقط تتسابق الأطراف لإنشاء المباني السكنية والاستيلاء على أهم الموارد والمنافذ للمديريات وغض الطرف عن إنشاء الجامعات والمعاهد التعليمية والتدريبية لكي لا تنشأ اجيال متسلحة بالعلم والمعرفة تمكنهم من قيادة البلاد بأنفسهم. و أختتم : نحن في الساحل بين سندان التجهيل ومطرقة التجويع والله المستعان.