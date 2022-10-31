اليمن : تحركات عسكرية عاجل في العاصمة لهذا السبب الذي فاجئ الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - بدا وزراة الدفاع في الحكومة الشرعية طواتها لاستعادة محافظة جديدة ، حيث ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة الجوف اللواء حسين العجي العواضي، وقائد محور الجوف العميد الركن محمد الأشول؛ عددًا من القضايا والوضع الميداني في جبهات القتال بالمحافظة.

وهنأ وزير الدفاع، محافظ الجوف وقائد المحور على نيلهما ثقة مجلس القيادة الرئاسي.. منوهًا بالأهمية الاستراتيجية لمحافظة الجوف والدور المنتظر منهما لاستكمال استعادة المحافظة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما ناقش اللقاء بحضور مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، تنسيق الجهود بين السلطة المحلية والقوات المسلحة ممثلة بقيادة المحور وجميع الوحدات المختلفة في جبهات المحافظة لمواجهة ذراع المشروع الإيراني وهزيمته واستعادة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى التحرير الكامل للتراب الوطني.

من جهتهما، عبر محافظ الجوف وقائد المحور عن امتنانهما لوزير الدفاع واهتمامه بمحافظة الجوف وجبهاتها المختلفة.. مؤكدَين العمل مع كل أبناء المحافظة ومنتسبي الوحدات العسكرية فيها لاستكمال تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي.