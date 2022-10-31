اتفرج ..هذا ماقامت به جماعة الحوثي لاعتقال أكبر شيخ قبلي في العاصمة صنعاء !!

الرياض - محمد الاطلسي - استدرجت المليشيا الحوثية الشيخ فارس الحباري والذي يعد أكبر شيخا قبليا ذو نفوذ كبير داخل محافظة صنعاء, من خلال ايهامه بالتدخل لإيقاف الحرب القبيلة داخل مديرية أرحب .

وقالت مصادر قبلية للمشهد اليمني اليوم السبت أن الحوثيين استدرجوا الشيخ فارس الحباري بعد ايهامه بالتدخل لإيقاف الحرب الدائرة داخل قبيلة أرحب من خلال وساطة قادتها قيادات حوثية بينهم هاشم الغماري والذي ينتحل منصب رئيس الأركان في حكومة الحوثيين بصنعاء وأبو علي الحاكم رئيس الاستخبارات العسكرية الحوثية .

وأضافت المصادر أن الغماري قدم خطة للصلح قائمة على تسليم إدارة أمن بيت مران إلى عناصر حوثية من وزاراة الداخلية بصنعاء بدلا من العناصر الأمنية التي تنتمي لمشائخ قبيلة أرحب - داود - وأبو نشطان - وقنبور وتسليم القمادي إلى النيابة العامة بدلا من احتجاز المشايخ له وغيرها من المطالب التي تبناها الشيخ الحباري سابقا .

وأكدت المصادر أن رئيس المخابرات العسكرية الحوثية أبو علي الحاكم طلب من الشيخ الحباري والشيخ ابو نشطان الدخول للعاصمة صنعاء لمقابلة زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي في جامع الصالح من خلال شاشات العرض والتي يستخدمها الحوثي لمقابلة القيادات الحوثية ومشايخ القبائل خوفا من استهدافه .

وبعد استدراج الشيخ فارس الحباري وابو نشطان تم اعتقالهما وسط أنباء عن إطلاق سراح الأخير والإبقاء على الحباري وسط تهديدات من حراسة الحباري بإستخدام القوة لإطلاق سراح الحباري .