عاجل : رئيس الوزراء اليمني يوجه بهذا الأمر فوراً

الرياض - محمد الاطلسي -

�اقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سير عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وضبط عمليات التحصيل. وأطلع الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك، على شرح من رئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب على خطة المصلحتين وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الحالي. وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية استكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، وتحصيل الرسوم خاصة من كبار المكلفين وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد الى الخزينة العامة للدولة.. موجها بالالتزام بالقوانين النافذة في تحصيل الضرائب والجمارك وعدم فرض أي جبايات غير قانونية. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تنفيذ خطة الإصلاحات وما حققته على صعيد تنمية الإيرادات وتقليص النفقات.. مؤكدا على مضاعفة وتكثيف الجهود بما يؤدي الى تنفيذ ما تبقى في خطة الإصلاحات وفق مسار سريع.