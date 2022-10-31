الداعري يكشف ولأول مرة عن تحركات عسكرية عاجلة لتحرير أول محافظة من قبضة جماعة الحوثي..تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عن تحركات لاستعادة أول محافظة من قبضة مليشيا الحوثي، بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة الجوف اللواء حسين العجي العواضي، وقائد محور الجوف العميد الركن محمد الأشول، لمناقشة عدد من القضايا والوضع الميداني في جبهات القتال بالمحافظة.

وأشار الداعري، في الاجتماع الذي حضره مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الجوف والدور المنتظر منهما لاستكمال استعادة المحافظة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وناقش اللقاء تنسيق الجهود بين السلطة المحلية والقوات المسلحة ممثلة بقيادة المحور وجميع الوحدات المختلفة في جبهات المحافظة لمواجهة ذراع المشروع الإيراني وهزيمته واستعادة مؤسسات الدولة وصولاً للتحرير الكامل للتراب الوطني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد محافظ الجوف وقائد المحور لوزير الدفاع، على العمل مع كل أبناء المحافظة ومنتسبي الوحدات العسكرية فيها لاستكمال تحريرها من المليشيات الحوثية