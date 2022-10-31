السعودية تستضيف حدثا عالميا 2023

الرياض - محمد الاطلسي - نجحت السعودية في الفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023، والذي يستقطب ممثلي القطاع البريدي في 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

ومن جانبه؛ علّق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على استضافة السعودية للمؤتمر في العاصمة الرياض، بأن هذا الأمر يؤكد ثقة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بدور المملكة البارز في نمو وتطوير العمل اللوجستي والبريدي وفق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.

وتأسس الاتحاد البريدي العالمي UPU عام 1874، وهو ثاني أقدم منظمة دولية بالعالم، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الفاعلة لتنظيم وتطوير الخدمات البريدية.