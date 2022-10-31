هذه هي العقوبة الصادمة المنتظرة ضد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “أحمد الحسين”، عن العقوبة التي من المتوقع أن تطبق على رئيس جامعة الملك عبد العزيز المتهم في قضايا فساد.

أبرز تصريحات المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، خلال لقاء عبر قناة العربية في برنامج “نشرة الرابعة”، إن العقوبة يقررها القضاء المختص، ولكن إذا تحدثنا عن الظرف المشدد في العقوبة فإنها تتعلق بشخص الجاني وفي هذه القضية يشغل الجاني المرتبة الممتازة أي بدرجة وزير، وأوضح أن العقوبة المنتظرة في هذه الحالة منصوص عليها في نظام محاكمة الوزراء ويصل فيها السجن إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن الظروف المشددة تتصل بالجريمة ذاتها وليست بشخص، وأضاف أن “جريمة غسل الأموال وهي الجريمة المتهم فيها الجاني إذا اتصلت بوظيفة عامة فإن عقوبتها السجن تصل إلى السجن مدة 15 عامًا.