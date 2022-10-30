اليمن : مقرب من الفريق علي محسن يفجر مفاجأة حول خطوات تسليم الجنوب للانتقالي بواسطة العليمي

الرياض - محمد الاطلسي - قال مقرب من الفريق الركن علي محسن الأحمر، إن الرئيس العليمي يكرر في الجنوب ما فعله الرئيس هادي في الشمال.

وكتب رئيس تحرير صحيفتي الشموع وأخبار اليوم، الصحفي سيف الحاضري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تسليم معسكرات الدولة لمليشيات الحوثي بدأت بتعيين الرئيس هادي لزكريا يحيى الشامي نائبا لرئيس الأركان.

وأضاف الحاضري: هذا المشهد يتكرر في المهرة بتعيين قائد محور الغيضة من اتباع المجلس الانتقالي.

وختم تغريدته بالقول: رؤساء يتنافسون على تسليم معسكرات الدولة للمليشيات.. وأحزاب بصمتها تبارك تلك القرارات الغير سوية.

وكان العليمي أصدر يوم أمس الأول قرارا بتعيين مرصع المحسوب على المجلس الانتقالي قائد لمحور المهرة.