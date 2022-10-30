مجدداً .. سلطان البركاني يشن هجوم عنيف على السعودية لهذا السبب !!

الرياض - محمد الاطلسي -

شن رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني هجوما جديدا على المملكة العربية السعودية، على خلفية القيود التي تفرضها الأخير على محافظة الجوف السابق اللواء امين العكيمي.

وقال البركاني، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت، 29/تشرين الأول/2022 إن "قرار تكليف العواضي محافظا للجوف بدلاً عن العكيمي قرار جمهوري لا رجعة عنه".

وتابع البركاني: لكن أن تفرض القيود على المحافظ السابق بصفته عضو مجلس النواب وشيخ قبيلة بكيل فهذا مالا نقبل به ويجب أن ترفع القيود عنه فوراً.