لاول مرة..خبر مفاجئ انتظرة جميع اليمنين منذ سنوات..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية “يدكو” الدكتور عبد الملك أبو دنيا عن إعادة تشغيل مصنع المحاليل الوريدية بعد توقف دام أكثر من عقد.

ونقلت مجلة “الطبية نت”، عن أبو دنيا تأكيده بأن إعادة تشغيل المصنع قبل أسبوع، بعد توقف 12 عاما، فشلت خلالها خمس إدارات متعاقبة للشركة في تشغيله بسبب قطع نظام التشغيل ونظام التحكم في الآلة من قبل الشركة الألمانية المصنعة “بلومات”.

وسيغطي المصنع 5 ملايين وخمسمائة ألف قربة حالياً من إجمالي 40 مليون قربة تحتاجها اليمن سنوياً، وفقا لـ”أبو دنيا”، الذي أفاد بأنه تم إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج التابعة للشركة والبالغ عددها 12 خطا إنتاجيا.