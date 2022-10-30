اليمن :خلافات حادة داخل المجلس الرئاسي بسبب منصب وزاري سيادي في العاصمة

الرياض - محمد الاطلسي -

�شفت مصادر عن عودة الخلافات الى داخل اروقة المجلس الرئاسي بسبب منصب وزاري. وقالت مصادر:اتفق مجلس الرئاسة على تغيير وزير الداخلية حيدان وتعيين عبدالقوي شريف خلفا له. واضافت:بعد الاتفاق قام الانتقالي بالاعتراض وترشيحه للواء شلال شايع وزيرا للداخلية قبل ان تحدث خلافات حيث ان الرئيس العليمي تدخل واكد بان وزير الدفاع رشحه الانتقالي وهو جنوبي ولن يفرطوا بوزارة الداخلية وسيتم اعلام شمالي لها. واختتمت:غادر العليمي اليوم صوب الجزائر ولا يعلم ان تم حل الخلاف بتعيين الشريف او سيتم اعلان التعيينات فور عودته الى عدن. وكانت مصادر رئاسية افادت لكريتر سكاي بوقت سابق عن صدور قرارات رئاسية هامة خلال الساعات القادمة