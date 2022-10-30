اعلان عاجل للمرور السعودي بشأن هذا الأمر المفاجئ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اعلان جديدة من الإدارة العامة للمرور السعودي بشأن استثناء بعد الأنواع من المركبات من عقوبات وغرامات التفحيط بالمصادرة والحجز، كما كشفت وذكرت بالشرط الأساسي التي يتطلب توافره من أجل إصدار رخصة المركبة الخصوصي، في الوقت الذي ناشدت فيه المواطنين والمقيمين من قائدي المركبات بضرورة اتباع الارشادات والتعليمات المرورية أثناء السير على الطرق.

عقوبة التفحيط والاستثناءات

حيث تنص المادة رقم 69 أن مرتكب مخالفة التفحيط يُعاقب في المرة الأولى بحجز المركبة لمدة 15 يومًا، وفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، أما في حالة تكرار المخالفة وفي المرة الثانية تحديدًا، يتم حجز المركبة لمدة شهر، مع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، وإحالته المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وفي حالة تكرار عقوبة التفحيط للمرة الثالثة لنفس الشخص يتم حجز المركبة، وفرض غرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه، على أن يتم استثناء السيارات المستأجرة والمسروقة من عقوبتي الحجز أو المصادرة.

ومن ناحية أخرى، أكدت مديرية المرور السعودي، على شرط أساسي لابد توافره من أجل إصدار رخصة قيادة خصوصي، وذلك خلال ردها على استفسارات وتساؤلات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، ويتمثل الشرط في إتمام سن الـ18 عامًا، بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى مثل: