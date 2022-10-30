اليمن :لأول مرة تسريبات اسماء القيادات الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام عن الأسماء الجديدة التي تم التوافق عليها لقيادات المؤتمر على مستوى الرئاسة والامانة العامة بعد توافق مؤتمر الداخل والخارج على قائمة الأسماء.

وقال المصدر إنه تم التوافق على اختيار الدكتور رشاد العليمي رئيساً للحزب والدكتور احمد عبيد بن دغر النائب الأول للرئيس بالإضافة إلى سلطان البركاني رئيس مجلس النواب والشيخ عثمان مجلي عضو مجلس القيادة والدكتور أبو بكر القربي والذين تم اختيارهم نواباً للحزب.

وأكد المصدر أن هناك صراع على منصب الأمين العام للحزب، وأن المهندس أحمد الميسري والشيخ احمد صالح العيسي، هما أبرز الشخصيات المرشحة لهذا المنصب، مرجحاً أن يخطف الميسري المنصب.

وكان قد كشف وزير الخارجية الأسبق والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، أبو بكر القربي، عن تحركات لبعض قيادات المؤتمر، لعقد اجتماع وتعيين قيادة جديدة للحزب.

وقال في تغريدة له على تويتر إن هناك تساؤلات كثيرة يتم تداولها بين كوادر المؤتمر وأنصاره عن صحة ما تردد بأن بعض قياداته تحضر لاجتماع في القاهرة يتم فيه تعيين قيادة جديدة.

وتأتي هذه التحركات ضمن الجهود لتوحيد قيادة المؤتمر الشعبي العام بعد تشظي هذه القيادة وانقسامها بين الداخل والخارج