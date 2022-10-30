تغير مفاجأ في موقف الحوثي وتوجيه طلب عاجل لمجلس الأمن الدولي.. وهذا ما قاله في هذا البيان

الرياض - محمد الاطلسي -

أبدت مليشيا "الحوثي"، رغبتها في الحوار، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار جديد، وملزم لبدء المفاوضات لحل أزمة اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة المليشيات (غير معترف بها دولياً)، استنكرت فيه إدانة مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي للمليشيات على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

ودعا البيان "مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي اليمن، وإقامة علاقات جوار سليمة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، بحسب نص البيان.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد دان هجوم المليشيات الحوثية على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، واعتبر ذلك تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن.