عملاق الطرق الوعرة سيارة فورد اسكيب 2023 بتصميم قوي وأداء أفضل وأسرع..اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت أحدث التسريبات عن شكل مواصفات السيارة الجديدة المنتظرة من فورد اسكيب 2023 بعد التحسينات الخارجية، التي ظهرت في المصد الأمامي والخلفي، ولأداء الرائع والتفاصيل المميزة التي جذبت الانتباه لها، وتظهر أيضًا بشكل فخم وجميل، مزودة بكامل التجهيزات والتحديثات العصرية والتقنيات الحديثة ووسائل السلامة والأمان، مع تزويدها بمحرك قوي يُعطي أداء أفضل أثناء السير على مختلف الطرق.

محرك ECoBoost سعة 1.5 لتر قوة المحرك 180 حصان (دفاع أمامي)

بينما هناك فئات المحرك الهجيني والذي يتميز بالتالي:

محرك بنزين + محرك كهربائي سعة 2.5 لتر قوة المحرك 210 حصان السيارة من الخارج مصابيح أمامية جديدة ومتميزة. السيارة تحتوي على شبكة أمامية ذات قضبان أوسع كما أنها أكبر من الحجم السابق. من المتوقع وجود مصدات أمامية وخلفية جديدة. تصميم أكثر قوة مقارنةً بسيارة فورد إسكيب 2022 الحالية. تجديدات رائعة في خلفية السيارة ما الاحتفاظ بنفس الكشافات. السيارة من الداخل

تحتوي السيارة على منفذي عادم في الخلف مثلما في السيارة الحالية من فورد إسكيب 2022 الحالية. وقد يتوقع البعض أن تكون هناك مجموعة متنوعة من الخيارات من الألوان لهذا الموديل من السيارة. يمكن أيضًا تغيير الشاشة أو الاهتمام بوضع إضافات إلى مواصفات القياسية الخاصة بها.

ومن المرجح إضافة نظام مساعدة السائق BlueCruise. ومن المستبعد وجود أي تحديثات ميكانيكية في فورد إسكيب 2023. وسائل السلامة والأمان مساعد التوجيه ومثبت السرعة التكيفي مستشعرات وقوف السيارات الخلفية ونظام الفرملة المرورية ومساعد السرعة التنبؤية وكاميرا 360 درجة