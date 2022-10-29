وردنا الآن: عودة الزبيدي الى عدن بعد تحقيق شروطه الصادمة.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن شروط السماح لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكان الزبيدي قد وصل العاصمة السعودية الرياض قبل أسابيع، لكنه لم يعد إلى اليوم، رغم عودة رئيس المجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وقالت مصادر سعودية، في حينه، إنه تم استدعاء الزبيدي إلى الرياض على خلفية عرقلة قوات الانتقالي التابعة له لعمل مجلس القيادة خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أن عيدروس لن يعود قريبا إلى مدينة عدن، حتى يتمكن مجلس القيادة من القيام بمهامه دون عراقيل.