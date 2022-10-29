”بوتين” يعلن دعمه لانضمام السعودية إلى بريكس ويعلق على هجوم الأمير محمد بن سلمان على أمريكا

الرياض - محمد الاطلسي -

�بر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه لانضمام السعودية إلى مجموعة "بريكس". وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي": "نعم، نحن ندعم انضمامها، لكن هذا يتطلب إجماع جميع دول البريكس". وأضاف: "لقد حددنا مؤخرا مكانة السعودية في منظمة شنغهاي للتعاون. وسنطور العلاقات مع هذا البلد على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف". و في تعليقه على مهاجمة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة الأمريكية، قال بإنه "شاب ويجب احترامه وألا تكون فظا معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة". وأضاف: ولي العهد السعودي يؤيد استقرار أسواق الطاقة ولديه موقف متوازن لصالح المنتجين والمستهلكين. ولفت الى أن السعودية تعمل على ضمان مصالحها الوطنية وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة العالمية.