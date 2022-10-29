السقلدي:قيام العليمي بفتح هذا الملف العسكري الهام بغياب عيدروس الزبيدي بعدن يؤكد هذا الامر

الرياض - محمد الاطلسي - قال صلاح السقلدي:لقاء الرئيس العليمي اليوم في عدن باللجنة العسكرية والأمنية المشكلة بقيادة اللواء/ هيثم قاسم طاهر، وفتح موضوع خلافي عميق ومثير للجدل كموضوع دمج القوات الجنوبية بمايسمى بالجيش الوطني وبوزارة الداخلية.

واضاف:بهذا الوقت وفي ظل غياب السيد عيدروس الزبيدي عن عدن ينم عن عدم توفر رغبة حقيقية لمجابهة الحوثيين كما تزعم بعض القوى السياسية والحزبية،

واختتم: بل ويشير عوضا عن ذلك الى فتح ملفات اخرى جنوباً بوجه المجلس الإنتقالي في ذروة الأزمة الصامتة التي تعصف بالمجلس الرئاسي، وفي وقت تتحدث فيه الأنباء عن استئناف الحوار لتمديد الهُـدنة مع الحوثيين