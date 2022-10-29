انفجارات عنيفة وقصف بالأسلحة الثقيلة بعد ساعات من الإعلان عن بدء مرحلة جديدة لخوض المعركة الفاصلة

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر محلية وسكان، في الساعة الأولى من الجمعة، سماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة تعز (غربي اليمن).

وأوضحت المصادر، أن الانفجارات ناتجة عن قصف عنيف تشنه مليشيا الحوثي الإنقلابية بالأسلحة الثقيلة، على الأحياء السكنية شمال شرقي مدينة تعز.

وأكدت إصابة اثنين مواطنين برصاص قناص المليشيات الحوثية الإرهابية المتمركزة بمعسكر الأمن المركزي أثناء مرورهما بالقرب من جولة سبأ بحي الروضة، تزامنا مع أصوات انفجارات عنيفة شمال شرق مدينة تعز.

ويأتي القصف الحوثي، بعد ساعات من إعلان مجلس المقاومة الشعبية في محافظة تعز، عن بدء مرحلة جديدة ومشرفة لإسناد قوات الجيش الوطني لخوض معركة التحرير الفاصلة، ودحر مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

ودعا مجلس المقاومة بتعز الأحزاب والمكونات الشعبية والشخصيات الوطنية إلى دعم المقاومة ورفع شعار كلنا مقاومة الذي انطلق من تعز إلى كافة جبهات الجمهورية ولن يتوقف إلا بتحرير وإعادة الوطن سالما بعاصمته التاريخية صنعاء.