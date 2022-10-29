مصدر يكشف عن شروط السماح لعيدروس الزبيدي بالعودة إلى مدينة عدن..تفاصيل جديدة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن شروط السماح لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكان الزبيدي قد وصل العاصمة السعودية الرياض قبل أسابيع، لكنه لم يعد إلى اليوم، رغم عودة رئيس المجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وقالت مصادر سعودية، في حينه، إنه تم استدعاء الزبيدي إلى الرياض على خلفية عرقلة قوات الانتقالي التابعة له لعمل مجلس القيادة خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أن عيدروس لن يعود قريبا إلى مدينة عدن، حتى يتمكن مجلس القيادة من القيام بمهامه دون عراقيل.

في هذا السياق، أوضحت المصادر المطلعة، أن شروطا وُضعت بغرض السماح للزبيدي بالعودة إلى العدن.

وبحسب المصادر، فإن أول هذه الشروط هو إيقاف تحركات المجلس الانتقالي في كل من حضرموت والمهرة.

وأضافت أن ثاني الشروط، هو عدم القيام بما من شأنه تهميش رئيس مجلس القيادة، من قبل عقد لقاءات مستمرة والظهور كرجل أول في عدن.

ولفتت المصادر، إلى أن الشرط العام تمثل في عدم القيام بما من شأنه عرقلة عمل مجلس القيادة، والتركيز على موضوع الانفصال في ظل ترتيب أوراق الشرعية داخل مدينة عدن.