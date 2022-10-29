اعلان هام ومفاجئ لهذه الدول العظمئ بشأن اليمن ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - بحث وفد أوروبي، السبت، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جهود تجديد الهُدنة ومسار السلام في اليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في تغريدة على تويتر، إن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، استضاف اجتماعا لمجموعة العمل التي تزور عمّان حاليا والتابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

وأضافت: "ركز النقاش على جهود تجديد الهدنة واستعادة مسار التسوية السياسية".

ويواصل المبعوث الأممي والمجتمع الدولي جهوده إلى إعادة تجديد الهدنة الأممية في اليمن، كمقدمة لإحياء مسار التفاوض السياسي لإنهاء الصراع الممتد منذ ثماني سنوات.

وفشلت الأمم المتحدة في تجديد الهُدنة في اليمن مطلع أكتوبر الجاري، بسبب تعنت الحوثيين وفرض اشتراطات تعجيزية شملت المطالبة بدفع مرتبات مليشياتها واستمرار فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة