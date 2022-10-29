"لا هتكوني لي ولا لغيري".. اتفرج: شاب مصري ينتقم من فتاة جميلة لرفضها الارتباط به بحرق وجهها بماء فائر ..اتفرج كيف كانت وكيف اصبحت

الرياض - محمد الاطلسي - قام شاب مصري بإلقاء مادة حارقة " مياه نار" على وجه فتاة لرفضها الارتباط به مما أدى إلى إصابتها بحروق شديدة بالوجه والجسد.

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى قليوب باستقبال فتاة مصابة بحروق بالوجه وبصحبتها جدتها مصابة أيضا بعدة حروق إثر القاء مياه نار عليهما.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب تقدم لخطبة الفتاة ولكن أسرتها رفضت بسبب سوء سلوكه ومشاكله المتكررة مع أهالى المنطقة. حسب القاهرة 24

وقرر المتهم الانتقام من الفتاة فقام بالتربص لها وألقى مياه نار عليها قائلا،" لا هتكوني لي ولا لغيري".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ويبلغ من العمر 18 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.