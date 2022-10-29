السعودية : قرار ملكي عاجل بشأن هذا الأمر الهام

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت المملكة العربية السعودية قرار عاجل بإرسال مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و أعلنت المملكة أن القوات تم إرسالها لتشارك في تمرين ” مركز الحرب الجوي و الدفاع الصاروخي 2022″، معلنة أنه من المقرر انطلاق فاعليات التمرين بداية الأسبوع المقبل لمدة شهر.

استقبل الملحق العسكري بسفارة السعودية في أبو ظبي العميد الركن عبد الله بن محمد الحصان، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية، و أوضح المقدم الطيار الركن محمد بن سعيد الأحمري، قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية التي ستشارك في التمرن اكتمال وصول جميع المشاركين من الأطقم الجوية و الفنية و المساندة لقاعدة الظفرة الجوية، لافتا إلى أنه تم نقل المعدات و المشاركين من القوات بنسبة 100% دون أن تتأثر أي مهمة آخري، ولفت إلى أن القوات الملكية الجوية السعودية تشارك في التمرين بمنظومة طائرات تورنيدو بكل أطقمها الفنية و الجوية ومؤكدا أنه من التمارين المهمة على مستوى العالم، و أشار إلى أن التجهيزات و الاستعدادات للتمرين تمت باحترافية شديدة و بأعلى درجات السلامة المتبعة في هذا النوع من التمارين و ذلك للحرص على الظهور بمظهر مشرف يليق بمكانة قوات المملكة الجوية و حتى تزل متميزة بجميع التمارين المشتركة و المحافل الدولية.

أهداف التمرين المشترك

و كشف قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية، عن أهداف التمرين الذي تشارك به المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و أستراليا و الهند و ألمانيا و فرنسا واليونان و عمان و الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة، لافتا إلى أن التمرين للاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، و للتدريب على عمليات القتال الجوي لتحالف قوات دولية، ولتبادل الخبرات العسكرية بمجال التخطيط و التنفيذ مع الدول الصديقة و الشقيقة المشاركة ، و كذلك لتعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة، و لرفع جهازية والكفاءة القتالية بأطقم الجوية و الفنية المساندة.