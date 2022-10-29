ماذا حدث ..اتفرج جماعة الحوثي تعتقل احد قياداتها البارزة بهذه التهمة الصادمة

الرياض - محمد الاطلسي -

�لقت جماعة الحوثية القبض على أحد القيادات في صفوفها والذي تتهمه بالتصوير في قاعة الأعراس وتاليب الرأي العام من خلال نقل مظاهر البذخ الذي تعيش فيه السلالة . وقال القيادي الحوثي عبد الملك الماخذي والذي يعد من الأوائل المناصرين للحوثيين بمحافظة عمران في منشور له على حسابه في الفيس بوك " انا وإبنتي بشفافية ..لقد عقدنا العزم على برنامج زمني لاقامة العرس لابنتي الرفيقه المهندسه اقبال عبدالملك احمد الماخذي على المهندس أسامة الورفي وعلى مرحلتين في عمران وصنعاء . وأضاف الماخذي "وبدا البرنامج في عمران شامل التصوير أبلغت من القاعه بحضور طقم مسلح من قبل الشرطه النسائيه بتوقيف التصوير ومصادرة كاميرا التصوير وتم رفض تسليمها , وتم الاتصال بمسؤل الشرطة النسائية أثناء وجودي بإدارة أمن المديرية بموجب طلب حضوري لديهم وجه بالاكتفاء بتفتيش محتوى الكاميرا ولم يجدو غير صور العروسه فقط ورفع الطقم وافراده وابلغت من إدارة أمن المديرية باني قد ارتكبت مخالفه بالتصوير وكذالك استخدام شاشة عرض بعدها طلب مني المغادره والعوده بعد استكمال العرس " . وقال الماخذي : "انه تم بعد ذلك حبس صاحب القاعه على ذمة التصوير رغم أنه لاذنب له كوني وعدته باستخراج تصريح ضنا مني إني شخصيه اعتبارية ساحصل على تصريح ورحت اليوم الثاني محاولا الإفراج عنه واذا بادارة البحث يطلب مني أخذ اقوالي وافقت فورا مع تاكيدي لهم سلفا بأني أتحمل كافة المسؤلية حول الاجرات الي اتخذتها وسلمت لاحد الضباط لأخذ اقوالي وكان حازما وشديد التعامل معي وقبل ان يفتح المحضر وذا بشاوش الحبس يبلغ الضابط بأمر اعتقالي من لجنة ما يسمى لجنة الزواج دون أن يتصلو بي ويطلب مني الحضور او سابق إنذار ولهذا اعتبره إعتقال " . وبحسب الماخذي فإنه تم أخذ أقواله وايداعه السجن وحرمانه من حضور بقيه مراسيم العرس واعتذار أفراد القسم من إطلاق سراحه كونه مسجون من توجيهات عليا في إشارة إلى القيادات الحوثية التي تنتمي إلى محافظة صعدة .